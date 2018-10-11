Звезда «Битвы экстрасенсов» сбежала от мужа-алкоголика

Самая молодая участница "Битвы экстрасенсов" Варвара Панина скрыла факто своего замужества. О тайнах юной ведьмы журналистам рассказала ее подруга.

Варваре Паниной 24 года. Она выросла в творческой семье: отец — известный в Белоруссии режиссер, мать — завкафедрой оперной подготовки и хореографии в консерватории. Так что в театре прошло все детство Варвары, она получила образование актрисы. А недавно решила пройти кастинг в проект "Битва экстрасенсов".

Подруга Паниной в разговоре с журналистами призналась, что в экстрасенсорные способности Варвары не верит. Елена считает, что у девушки "снесло крышу" после драматического поворота в судьбе — Панина рассталась с мужем.

"Варя была замужем около года. Увы, с мужем не сложилось. Сначала был нормальным парнем, а потом стал выпивать, не работал. Варвара сама порвала эти отношения и подала на развод. Намучилась с ним. Возможно, после расставания башню снесло, и она возомнила себя гадалкой", — цитирует Елену "СтарХит".

Одноклассники вспоминают, что Варвара в школе была тихим, спокойным ребенком. И все удивились, когда ей дали главную роль в спектакле, который готовился на выпускной. Но потом решили, что это по блату, благодаря отцу-режиссеру.

Кастинг на "Битву экстрасенсов" Варвара прошла, как вспоминают друзья, на каком-то сайте в интернете. Однокурсники уверены, что продюсерам шоу просто понравился типаж, а способностей у Паниной нет. Большинство из них сомневаются, что Варваре удастся выйти в финал проекта "Битва экстрасенсов".