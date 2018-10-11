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Петросян выселяет Степаненко из дома
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Появилось видео со спасенными космонавтами

Петросян выселяет Степаненко из дома 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: e-petrosyan.ru
Юморист Евгений Петросян хочет выселить свою супругу Елену Степаненко из квартиры-музея, передает RNS со ссылкой на адвоката артиста Сергея Жорина.
"Следующий шаг — выселить Степаненко из квартиры", — сказал Жорин, раскрывая детали бракоразводного процесса пары.
По словам Жорина, опись имущества в квартире уже проведена, предметы искусства оттуда не пропадали, личных драгоценностей и шуб, которые не подлежали разделу, в доме не было.
Летом Степаненко подала иск о разделе имущества с Петросяном. Встречный иск Петросян подал уже о разводе, дела объединены, недвижимость обоих супругов арестована.
Ранее Жорин заявил, что зрители отказались ходить на концерты Степаненко.
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