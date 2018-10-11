Петросян выселяет Степаненко из дома

"Следующий шаг — выселить Степаненко из квартиры", — сказал Жорин, раскрывая детали бракоразводного процесса пары.

По словам Жорина, опись имущества в квартире уже проведена, предметы искусства оттуда не пропадали, личных драгоценностей и шуб, которые не подлежали разделу, в доме не было.

Летом Степаненко подала иск о разделе имущества с Петросяном. Встречный иск Петросян подал уже о разводе, дела объединены, недвижимость обоих супругов арестована.

Ранее Жорин заявил, что зрители отказались ходить на концерты Степаненко.