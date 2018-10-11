Петросян выселяет Степаненко из дома 

Юморист Евгений Петросян хочет выселить свою супругу Елену Степаненко из квартиры-музея, передает RNS со ссылкой на адвоката артиста Сергея Жорина.
"Следующий шаг — выселить Степаненко из квартиры", — сказал Жорин, раскрывая детали бракоразводного процесса пары.
По словам Жорина, опись имущества в квартире уже проведена, предметы искусства оттуда не пропадали, личных драгоценностей и шуб, которые не подлежали разделу, в доме не было.
Летом Степаненко подала иск о разделе имущества с Петросяном. Встречный иск Петросян подал уже о разводе, дела объединены, недвижимость обоих супругов арестована.
Ранее Жорин заявил, что зрители отказались ходить на концерты Степаненко.