Петросян и Степаненко остались без денег

Петросяну и Степаненко оказалось нечем платить за коммуналку

«Я поставил перед судом вопрос о разблокировании счетов, потому что неясно, как платить коммуналку. Судья удивилась, хотя сама принимала решение об аресте счетов, но решать вопрос не стала, а сразу отложила заседание потому, что имущество описано, но акт описи не готов», — сказал Жорин, передает РИА «Новости».

По его словам, опись имущества в квартире-музее уже произвели. В квартире не обнаружили личные драгоценности и шубы Степаненко, однако их и не предполагалось делить в рамках бракоразводного процесса.

Акт описи ценного имущества в квартире, в котором будут учтены предметы искусства, книги, иконы, будет готов в ближайшее время, отметил юрист.

«После того, как опись была произведена, следующий шаг — это выписать, выселить, точнее, Степаненко из этой квартиры, за которую она не платит, но продолжает там проживать», — сообщил Жорин, передает RNS.

Адвокат назвал блокировку счетов Степаненко «вынужденной ответной мерой» с целью сподвигнуть ее «не затягивать судебный процесс, а разрешить его в оптимальные, законные сроки».

Ранее Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета Степаненко по ходатайству стороны Петросяна.

Напомним, Петросян и Степаненко решили развестись после 32 лет брака. Сообщалось, что Степаненко потребовала 80% имущества, но адвокаты уточнили, что в иске говорится о 57% имущества.