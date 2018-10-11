Ещё
Пугачеву проигнорировали в дешевом супермаркете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Галкин опубликовал фото Пугачевой из «магазина для бедных» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram фото певицы Аллы Пугачевой с тележкой в супермаркете.
По словам Галкина, куда бы ни пошла его супруга, кто-нибудь обязательно сделает «фотоотчёт».
На фото Пугачева катит перед собой тележку, в которой сидит ее сын, и рассматривает полки с консервированной продукцией. «Дни.ру» отмечают, что в «магазине для бедных» певицу не узнали.
Многие подписчики Галкина заявили, что это фото — фейк. По их мнению, если бы Пугачева появилась в супермаркете, за ней бы шла толпа поклонников.
«Может это постановочное фото, тетка с телефоном не обращает на АБ внимания», — отметила @madam.jelencko (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Одна из пользовательниц рассказала, что певицу можно встретить в общественных местах: поклонница оказалась на одной детской площадке с Пугачевой.
«Как все обычные родители играла с детьми, каталась на качелях…Ну очень приятно было наблюдать за Примадонной в повседневной жизни! Восторг!» — написала она.
Некоторые предположили, что так Пугачева приучает детей к «нормальной» жизни.
«Я думаю, не в магазине дело, просто Алла приучает сына и к такой жизни. Ведь неизвестно, как сложится судьба. Я думаю это урок для Гарри от Аллы», — отметила одна из пользовательниц.
Комментарии34
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние экипажа «Союза» оказалось «не вполне хорошим»170
Стали известны последствия аварии «Союза»138
Прелести жены депутата на МКАД заинтересовали ЦОДД241
Паника на Украине: США пригрозили снять санкции с РФ81
Стала известна судьба экипажа упавшего «Союза»698
Видео
02:21
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией
Наука и техника Происшествия
01:23
Стала известна судьба экипажа упавшего «Союза»
Наука и техника Происшествия
00:49
Состояние экипажа «Союза» оказалось «не вполне хорошим»
Наука и техника
01:20
По прозвищу Зверь: каннибал рассказал, как убивал и ел
Происшествия Статьи
01:17
Украина похвасталась БТР с американскими двигателями
Армия Оружие
00:58
В Сети появилось видео аварии «Союза»
Наука и техника
00:53
Прелести жены депутата на МКАД заинтересовали ЦОДД
Происшествия Другое
00:59
NASA сфотографировало «глаз» урагана «Майкл»
Наука и техника
08:04
Все пилотируемые пуски в России приостановили
Наука и техника
00:43
Россию пригрозили исключить из Совета Европы
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение