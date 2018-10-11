Пугачеву проигнорировали в дешевом супермаркете

Галкин опубликовал фото Пугачевой из «магазина для бедных»

По словам Галкина, куда бы ни пошла его супруга, кто-нибудь обязательно сделает «фотоотчёт».

На фото Пугачева катит перед собой тележку, в которой сидит ее сын, и рассматривает полки с консервированной продукцией. «Дни.ру» отмечают, что в «магазине для бедных» певицу не узнали.

Многие подписчики Галкина заявили, что это фото — фейк. По их мнению, если бы Пугачева появилась в супермаркете, за ней бы шла толпа поклонников.

«Может это постановочное фото, тетка с телефоном не обращает на АБ внимания», — отметила @madam.jelencko (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Одна из пользовательниц рассказала, что певицу можно встретить в общественных местах: поклонница оказалась на одной детской площадке с Пугачевой.

«Как все обычные родители играла с детьми, каталась на качелях…Ну очень приятно было наблюдать за Примадонной в повседневной жизни! Восторг!» — написала она.

Некоторые предположили, что так Пугачева приучает детей к «нормальной» жизни.