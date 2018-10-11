Селена Гомес госпитализирована из-за нервного срыва

По информации TMZ, 26-летняя Селена Гомес попала в больницу второй раз за две недели. На этот раз причиной госпитализации стал нервный срыв, сейчас за состоянием певицы следят врачи.

Первый раз Селена была госпитализирована в конце сентября: ее эмоциональное состояние было нестабильным из-за проблем со здоровьем. Прошлым летом Гомес перенесла операцию по пересадке почки, и нынешний пониженный уровень лейкоцитов сильно вывел ее из равновесия. После первой госпитализации Селена вышла из больницы спустя несколько дней, но ситуация повторилась. TMZ cообщает, что певица впала в истерику после отказа врачей отпустить ее домой и вырвала из руки капельницу. Сейчас Гомес проходит лечение в психиатрической больнице.