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Селена Гомес госпитализирована
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Селена Гомес госпитализирована из-за нервного срыва 

Super.ru + ещё 13 3 часа назад
Фото: instagram.com/selenagomez
По информации TMZ, 26-летняя Селена Гомес попала в больницу второй раз за две недели. На этот раз причиной госпитализации стал нервный срыв, сейчас за состоянием певицы следят врачи.
Первый раз Селена была госпитализирована в конце сентября: ее эмоциональное состояние было нестабильным из-за проблем со здоровьем. Прошлым летом Гомес перенесла операцию по пересадке почки, и нынешний пониженный уровень лейкоцитов сильно вывел ее из равновесия. После первой госпитализации Селена вышла из больницы спустя несколько дней, но ситуация повторилась. TMZ cообщает, что певица впала в истерику после отказа врачей отпустить ее домой и вырвала из руки капельницу. Сейчас Гомес проходит лечение в психиатрической больнице.
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