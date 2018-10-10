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Невеста Тимати высказалась о детях
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Невеста Тимати ждет мальчика 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Анастасия Решетова высказалась о будущих детях. Ведь слухи о том, что 22-летняя модель беременна от владельца лейбла Black Star, не утихают.
Поговаривают, что избранницу Тимати якобы видели в перинатальном центре "Лапино", услугами которого пользуются знаменитости. Решетова прокомментировала эту "новость".
"А зачем писать то, чего не было? Перепутал может с кем-то? Сейчас, на первый взгляд, все девушки похожи", — цитирует жгучую брюнетку StarHit.ru.
Анастасия призналась, что пока не знает, когда будет готова к рождению детей, но уже уверена в том, что в будущем хочет стать многодетной матерью.
По словам девушки, первым она ждет мальчика. "Мечтаю о четырех детях… Может быть, это будет скоро. Когда решусь на этот шаг не знаю, мне надо реализовать все свои проекты", — поделилась возлюбленная Тимати.
Кроме того, Анастасия рассказала, почему сейчас не носит обручальное кольцо. Она заверила, что не рассталась с Тимати, а всего лишь отдала украшение на чистку.
К дочери своего жениха Алисе Решетова относится с большим уважением. По ее словам, девочка — не по годам развитый, умный, удивительный и талантливый ребенок. Решетова не перестает говорить о том, что старается оберегать личную жизнь от посторонних глаз.
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