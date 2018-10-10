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Аниту Цой срочно прооперировали
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Цой срочно прооперировали 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
За два дня до начала больших гастролей певицу Аниту Цой пришлось срочно госпитализировать с резкой болью в животе и оперировать.
Сначала артистка подумала, что причиной боли является отравление, однако из-за ухудшения состояния пришлось вызвать скорую. В больнице диагностировали наличие в желчном пузыре камня размером 7 мм. Хирургам пришлось проводить срочную операцию, сообщает «Московский комсомолец».
Под угрозой срыва оказался концерт певицы в Ташкенте, который должен был состояться через день. Врачи запретили Цой выступать и совершать перелеты в целях собственной безопасности и настаивали на реабилитации после операции. Однако певица уже вечером следующего дня оказалась на сцене в Ташкенте.
«Сейчас уже можно рассказать правду. Всего два дня назад мне сделали операцию. Мучили боли в животе, я думала, что отравилась. А это оказался камень в желчном пузыре размером в целых 7 миллиметров! Представляете, если измерять в бриллиантах, то это целых 2 карата получается. То, что я оказалась на сцене в Ташкенте — настоящее чудо, которое стало возможно благодаря нашим врачам», — поделилась Цой.
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