Сияя фингалом: Шнур ворвался обратно в инстаграм

Музыкант Сергей Шнуров сначала удалил все посты в своем Instagram, а потом вернулся туда, выложив свой портрет с синяком под глазом и шутливым стихотворением. Этот год для фронтмена группы «Ленинград» стал богат на инфоповоды.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, удаливший ранее все публикации в своем аккаунте в инстаграме, опубликовал фотографию с синяком под глазом и задорный стишок, будто бы поясняющий его поступок.

Музыкант всегда очень активно использовал инстаграм для общения с друзьями и поклонниками. Через эту социальную сеть Шнуров сообщил о разводе с женой, опубликовал стихотворение, посвященное футболисту Игорю Акинфееву, вызвал на баттл телеведущего Владимира Познера, на свой день рождения выложил сингл «Всякое».

8 октября 2018 года он удалил все посты, но уже на следующий день в его аккаунте появились два новых фото.

На последнем снимке Сергей хвалится свежим синяком под глазом, сопровождая публикацию стихотворением. В свойственной артисту манере он сообщил, что получил по лицу в драке с подписчиком, который был недоволен отсутствием фотографий в его профиле.

Подкатил ко мне подписчик, В возмущении диком, Кулаками машет, свищет. Я, мол: «Отвали-ка». Он: «Где фотки, в инсте, [собака]?Где стихи? Их нету!Будет, [блин], тебе наука!»И [ударил] по [лицу]. Так, вот, с помощью насилья, Я вернулся в лоно, Пострадавший очень сильно, Даже вероломно.

Этот год для фронтмена группы «Ленинград» стал богат на инфоповоды. В конце мая этого года Сергей Шнуров объявил о разводе со своей женой Матильдой, с которой прожил вместе восемь лет.

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо», — написал Шнуров в своем инстаграме.

По слухам, причиной развода стали супружеские измены Шнурова. Матильда несколько раз пыталась наладить отношения. В книге, посвященной юбилею одной из самых известных российских рок-групп современности, она рассказала, что самым правильным решением стало забыть об обидах и несправедливости.

После сообщения о расторжении брака Шнур сделал еще одну публикацию на своей странице со стихами, посвященными вызвавшему большой резонанс среди поклонников его творчества событию.

«Пускай сейчас мне больно очень. Я ранен, может и убит. И кровь сочится межу строчек. Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?» — написал музыкант.

Закончил свое стихотворение Шнуров на печальной ноте: «Вот ночь прошла и сразу вечер. Мне жизнь выкатывает счет».

Впервые после развода Сергей Шнуров появился на публике с новой спутницей на церемонию вручения ежегодной премии журнала GQ «Человек года». По словам артиста, девушку зовут Варвара, и она — поэтесса. Позже появилась информация, что на самом деле ее зовут Ольга Абрамова, и она является дочерью бизнесмена из Екатеринбурга.

Как стало известно в середине августа, Сергей Шнуров пополнит ряды наставников в проекте «Голос. Перезагрузка» на «Первом канале». Премьера нового сезона состоится 12 октября 2018 года. Компанию Сергею составят артисты Ани Лорак, Константин Меладзе и Баста.

«Знаю, что монах здесь участвовал. В группировке «Ленинград» тоже есть девушка, которая была в «Голосе», — поделился своими знаниями о программе Сергей Шнуров.

«Наставники в отличие от меня все люди опытные, а я тут первый раз. Никакой стратегии или плана у меня нет, кнопку нажимаю по наитию. Участнику нужно сделать что-то такое, чего я совсем не жду. Меня надо удивить», — сказал певец.

В конце сентября группа Сергея Шнурова «Ленинград» опубликовала клип на песню «Цой», которая подверглось острой критике со стороны пользователей ютьюба. За сутки с момента выхода ролик посмотрели более 638 тысяч раз, положительно клип оценили порядка 19 тысяч человек, а отметку «Мне не нравится» поставили целых 48 тысяч.

Новый ролик коллектива мало кому пришелся по вкусу. В комментариях под ним многие пользователи упрекнули артиста в чрезмерном количестве интегрированной рекламы, а также поинтересовались, при чем тут Цой.