В соцсетях попросили Шепелева уйти с Первого канала

Шепелева погнали с Первого канала вслед за Стриженовой

Легендарный участник "Дома-2" Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, включился в обсуждение уместности телеведущего Дмитрия Шепелева в рамках программы «На самом деле» Первого канала. Свои доводы Май изложил в личном аккаунте Instagram.

“По моему убеждению, Дмитрий Шепелев не ведет программу, он просто там числится ведущим. Проблема в том, что Шепелев не делает шоу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)”, — начал рассуждения Май.

Абрикосов отметил, что часто натыкается в Сети на нелестные отзывы о ведущем. По словам звезды телестройки, зрителей можно понять. «Он лишь проговаривает текстовые подводки, не привнося ничего от себя. Я уже публиковал пост с критикой. Программа существует два года, а Дмитрий так и не раскрылся, вопреки ожиданию. С грустью замечу, он до сих пор выглядит на этой съемочной площадке "инородным телом", — заметил он.

Экс-участник „Дома-2“ предложил убрать Шепелева из программы и сделать ведущими Романа Устюжанина и Сабину Пантус, которые на данный момент выступают в шоу экспертами. „В моменты, когда они перехватывают инициативу в свои руки, картинка оживает, становится интересно смотреть. Эксперты прекрасно владеют аудиторией, впечатляют, действительно ВЕДУТ. Видел на днях, почти весь выпуск Роман и Сабина работали вдвоем слаженно и очень тонко, искусно. Было за чем следить. А Дмитрий Шепелев явно лишний. Его будто бы нет. Не видно. Зачем он там?“ — задается вопросом Абрикосов.

В конце сообщения Май оставил постскриптум, призванный, видимо, смягчить тональность всего вышесказанного. „Вообще, ведущий Дмитрий Шепелев мне импонирует и он вполне мог бы заменить Галкина в шоу „Сегодня вечером“, — предложила звезда телестройки.

Отметим, что не все подписчики Абрикосова согласились с его доводами. Мнение аудитории разделилось. „Не согласна, Шепелев ведет отлично программу, он спокоен и уравновешен, вдобавок еще и красив (мы любим картинки) остальные иногда перегибают палку и кричат на участников, мне лично это не нравится!Программа состоялась и в основном не пропускаю если интересная тема!“,

“Про Шепелева полностью согласна. Вы хотели в конце смягчить пост, но не попали. Ну как его можно сравнивать с Галкиным?) Шепелеву нужно вести такие передачи, где не предполагается живое общение с людьми. Например, рассказывать о животных, о космосе. Он будет хорош там, где нужно спокойствие и рассудительность. И где нужен монолог, а не диалог», — рассуждали поклонники Мая.

Добавим, недавно в своем микроблоге Шепелев рассказал, что его ток-шоу «На самом деле» стало самым популярным, так как последний выпуск телепрограммы посмотрел каждый пятый житель столицы. Согласно рейтингам, они обошли программы Андрея Малахова и Дмитрия Борисова. Однако некоторые пользователи Сети раскритиковали передачу Дмитрия.

Между тем, в последнее время зрители Первого канала негативно настроены не только к Шепелеву. Жесткой травле в Сети подверглась ведущая «Время покажет» Екатерина Стриженова. По словам недругов, ее необходимо убрать из программы, а все из-за того, что теледива стала чаще высказывать свое мнение.