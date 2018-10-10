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Пореченков пострадал из-за Донбасса и Крыма
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Пореченкова отказались снимать из-за его позиции по Украине 

Рамблер 1 час назад
Актер Михаил Пореченков столкнулся с проблемами в работе, когда начал поддерживать ополченцев и главу ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на печатную версию журнала «Телепрограмма».
По словам Пореченкова, однажды он заметил, что его начали снимать с ролей в уже утвержденных проектах. На его место брали других актеров. Он подчеркнул, что это происходило снова и снова.
«Потом я начал смотреть, куда ведут ниточки и кто выпускает проект. Все встало на свои места», — процитировало актера издание.
Как отмечают «Дни.ру», эти ситуации не смущают Пореченкова, так как он заранее морально подготовился к проблемам.
В конце августа Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе «Сепар». Пореченков назвал катастрофой убийства таких людей, как Захарченко. Он заявил, что киевские власти мешают Донбассу наладить мирную жизнь.
В 2014 году в Сети появились кадры с Пореченковым, стрелявшим в Донецком аэропорту из пулемета. При этом на нем был бронежилет и каска с надписью «Пресса». Актер назвал это постановочными кадрами, отметив, что патроны были холостыми. После этого на Украине против Пореченкова возбудили уголовное дело, запретили к показу фильмы и сериалы с его участием, также ему запрещен въезд в страну.
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