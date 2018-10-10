Скупердяй Петросян расщедрился ради юной любовницы

Стали известны доходы художественного руководителя Театра миниатюр Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой. Оказывается, ни к кому из сотрудников ранее знаменитый юморист не был так щедр, как к 29-летней помощнице, которой приписывают любовную связь с мэтром.

В 2017 году Брухунова заработала более 10,5 миллиона рублей. С вычетом налога, получается около 766 390 рублей в месяц.

В текущем году заработок Татьяны составил порядка 7,8 миллиона рублей, и порядка 854 230 рубля в месяц. Только в марте ее доходы составили 2 350 000 рублей.

Однако, выяснилось, по отношению к другим сотрудникам Петросян по сравнению с Брухоновой вел себя как скупердяй.

"Я работала у Петросяна редактором, порой упахивалась с утра до ночи, а получала мало — и сотни тысяч рублей не выходило", — цитирует экс-сотрудницу юмориста сайт "Комсомольская правда". Поэтому женщина и решила сменить работодателя.

Можно только догадываться, почему на такие суммы для Брухуновой расщедрился артист. Единственный упадочный месяц в ее заработках — август этого года. Татьяна получила всего 8000 рублей.

По удивительному совпадению, именно в августе начался скандальный развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Можно предположить, что низкий заработок Брухуновой в августе — это попытка скрыть доходы помощницы.

Сотрудники Петросяна говорят, что весь август 29-летняя Татьяна провела рядом с мэтром в Сочи и Крыму. А потом перестала ездить с ним на концерты — вроде как занялась своим здоровьем, много гуляет по улицам, проводя больше времени на свежем воздухе и меньше работая.

Ходят слухи, что Брухунова беременна от Петросяна. Однако официально они не подтверждены.