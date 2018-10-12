Макеева оставила Матвейчука без квартиры

Анастасия Макеева оставила Глеба Матвейчука без квартиры

Анастасия Макеева несколько лет назад развелась со своим мужем Глебом Матвейчуком . У пары не было детей, что отчасти и стало причиной расставания. Анастасия тяжело переживала разрыв.

Глеб уже успел обрести счастье в личной жизни. Совсем недавно новая возлюбленная певца Елена Глазкова родила ему дочку Алису. Что касается Макеевой, то свою личную жизнь она предпочитает скрывать. Еще будучи в браке с Глебом, артистка заработала на собственную квартиру. Она сама выплачивала ипотеку и делала ремонт, а певец ей ни в чем не помогал.

Анастасия очень уставала от постоянной работы и ремонта и, по собственным словам, смогла отдохнуть после развода. К счастью, бывший муж не стал претендовать на жилье актрисы.