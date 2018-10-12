Макеева оставила Матвейчука без квартиры

Анастасия Макеева несколько лет назад развелась со своим мужем Глебом Матвейчуком. У пары не было детей, что отчасти и стало причиной расставания. Анастасия тяжело переживала разрыв.
Глеб уже успел обрести счастье в личной жизни. Совсем недавно новая возлюбленная певца Елена Глазкова родила ему дочку Алису. Что касается Макеевой, то свою личную жизнь она предпочитает скрывать. Еще будучи в браке с Глебом, артистка заработала на собственную квартиру. Она сама выплачивала ипотеку и делала ремонт, а певец ей ни в чем не помогал.
Анастасия очень уставала от постоянной работы и ремонта и, по собственным словам, смогла отдохнуть после развода. К счастью, бывший муж не стал претендовать на жилье актрисы.
«За что надо отдать должное бывшему супругу, так за то, что он не претендовал на квартиру при разводе. Ипотеку я взяла до его появления в моей жизни, но свидетельство о собственности получила, уже будучи в браке. Теоретически он мог попытаться заявить права, но я быстро бы доказала, что сама брала кредит и делала все выплаты», — поделилась Анастасия в интервью журналу «Антенна-Телесемь».