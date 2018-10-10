Оззи Осборн попал в больницу

Британский рок-певец Оззи Осборн попал в больницу из-за инфекции, которая поразила его руку. Об этом сообщает Page Six.

По словам его супруги Шэрон, 6 октября он порезал большой палец на руке, а потом ударился рукой о дверь, после чего его большой и средний пальцы стали отекать. Она уточнила, что небольшое повреждение привело двум инфекциям, поразившим руку музыканта. В связи с этим Озборну сделали операцию.

Ранее Оззи Осборн признался, что больше всего на свете боится своей жены Шэрон.