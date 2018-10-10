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Оззи Осборн борется с серьёзной болезнью
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Оззи Осборн попал в больницу 

Газета.Ru + ещё 5 5 часов назад
Британский рок-певец Оззи Осборн попал в больницу из-за инфекции, которая поразила его руку. Об этом сообщает Page Six.
По словам его супруги Шэрон, 6 октября он порезал большой палец на руке, а потом ударился рукой о дверь, после чего его большой и средний пальцы стали отекать. Она уточнила, что небольшое повреждение привело двум инфекциям, поразившим руку музыканта. В связи с этим Озборну сделали операцию.
Уточняется, что повреждения руки оказались сложнее, чем казалось сначала. В связи с состоянием певца некоторые его концерты были отменены, но он пообещал выступить после выздоровления.
Ранее Оззи Осборн признался, что больше всего на свете боится своей жены Шэрон.
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