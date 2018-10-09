Краско и Шевель подали заявление на развод

«Точка невозврата наступила»: престарелый Краско развелся с молодой женой

В начале сентября в Сети появились слухи, что в семье 87-летнего актера не все гладко. Якобы чета, которая только-только отметила трехлетие брака, планирует разойтись, однако фактического подтверждения этой информации не было.

Сегодня, 9 октября, стало известно, что Наталья и Иван Иванович 16 сентября подали заявление на развод в один из загсов Санкт-Петербурга . Фактически их уже развели, осталось только документы забрать.

“Через месяц пойдем забирать документ. Думаю, точка невозврата наступила", — сообщила 28-летняя Шевель журналистам.

Также девушка отметила, что ей сейчас очень тяжело — распались отношения с мужчиной, которого она когда-то очень любила. Она была уверена, что Краско ее избранник.

"А вышло иначе", — добавляет Наталья.

Шевель отметила, что пока не решила, что будет делать дальше. Сейчас она находится в Израиле со своей семьей.

"До сих пор не имею точного плана на завтрашний день. Все, что имею: веру в то, что все будет хорошо", — цитирует девушку StarHit.

Примечательно, что в Интернете ходят слухи, что у девушки есть тайный возлюбленный, с которым она часто отдыхает в Израиле. Наталья отрицает эту информацию.