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Краско и Шевель подали заявление на развод
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«Точка невозврата наступила»: престарелый Краско развелся с молодой женой 

Дни.ру + ещё 1 25 минут назад
Фото: Дни.ру
Наталья Шевель официально объявила о разводе с народным артистом Иваном Краско. Супруги уже подали заявление в ЗАГС.
В начале сентября в Сети появились слухи, что в семье 87-летнего актера не все гладко. Якобы чета, которая только-только отметила трехлетие брака, планирует разойтись, однако фактического подтверждения этой информации не было.
Сегодня, 9 октября, стало известно, что Наталья и Иван Иванович 16 сентября подали заявление на развод в один из загсов Санкт-Петербурга. Фактически их уже развели, осталось только документы забрать.
“Через месяц пойдем забирать документ. Думаю, точка невозврата наступила", — сообщила 28-летняя Шевель журналистам.
Также девушка отметила, что ей сейчас очень тяжело — распались отношения с мужчиной, которого она когда-то очень любила. Она была уверена, что Краско ее избранник.
"А вышло иначе", — добавляет Наталья.
Шевель отметила, что пока не решила, что будет делать дальше. Сейчас она находится в Израиле со своей семьей.
"До сих пор не имею точного плана на завтрашний день. Все, что имею: веру в то, что все будет хорошо", — цитирует девушку StarHit.
Примечательно, что в Интернете ходят слухи, что у девушки есть тайный возлюбленный, с которым она часто отдыхает в Израиле. Наталья отрицает эту информацию.
"Прочитала статью про то, как я езжу к любовнику в Израиль. На фото — мои брат и сестренка. Замуж я не собираюсь, и после развода с Иваном Ивановичем еще долго мне никто не будет нужен. Я приезжаю к семье. В мою любимую страну. И официально заявляю, что не рассматриваю никаких отношений!" — сообщила Шевель в личном аккаунте Instagram.
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