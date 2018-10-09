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Водонаева вступилась за Бузову
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Злобствуют стервятники: Водонаева встала на защиту Ольги Бузовой 

Teleprogramma.pro + ещё 3 19 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ранее телеведущая приняла участие в рекламной компании, после чего Ольгу Бузову обвинили в мошенничестве.
Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова стала рекламным лицом именного гива (конкурса, — прим. ред.), главным призом которого был Mercedes-Benz Е-класса. В качестве спонсоров выступили российские блогеры. Согласно правилам, молодые люди заплатили за участие от 50 до 100 тысяч рублей. Получив при этом порядка 150 тысяч «живых» подписчиков. Всего в проекте приняло участие около 150 человек, которым удалось собрать 12 миллионов рублей.
В одном из столичных ресторанов Ольга Бузова назвала победителя конкурса, который стал обладателем дорогостоящей представительной иномарки. Победу одержала блогер из Владимирской области Любовь Теолани, которая едва сдерживала слезы на вручении ключей от Mercedes. При этом поклонники уверяли, что блогеры заплатили за несуществующих подписчиков. Многие назвали Ольгу Бузову мошенницей. Однако телеведущей удалось доказать обратное на пресс-конференции, где были подведены итоги конкурса.
Вступилась за Ольгу Бузову и светская львица Алена Водонаева, по словам которой, экс-супруга Дмитрия Тарасова оказалась втянута в малоприятную историю.
«Здесь злобствуют тучи стервятников…Ты действительно бесишь этих стервятников, и причина этому до ужаса тривиальна — зависть», — отметила Алена Водонаева в своей колонке для 7days.
По мнению телеведущей, разбираться во всех нюансах этой истории должны юристы. Однако данная ситуация может послужить хорошим урокам для звезд, которым стоит быть более разборчивыми в финансовых вопросах, а подписчикам — не участвовать в сомнительных конкурсах.
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