Шепелев ответил на критику своей телепередачи

Дмитрий Шепелев достойно ответил на критику своей телепередачи

Сегодня телеведущий с радостью сообщил, что ток-шоу "На самом деле" стало самой популярной передачей. Однако нашли те, кто подверг проект критике. Дмитрий Шепелев не стал молчать и ответил злопыхателям.

В прошлом году Андрей Малахов совершил трансферный прыжок и стал ведущим передачи «Прямой эфир» на канале Россия-1. Тем временем его место занял Дмитрий Борисов . Ожидалось, что именно между ними будет борьба за рейтинги, но внезапно их обошел Дмитрий Шепелев, который уже год ведет передачу «На самом деле», где нужно говорить только правду. Сегодня он сообщил, что его ток-шоу стало самым популярным, так как его смотрит каждый пятый житель столицы.

Однако не все пользователи соцсети разделили радость Шепелева. Нашлись и те, кто раскритиковал передачу. По мнению одной из пользовательниц, проект не смотрят. Она считает, что люди просто включают телевизор для фона, когда приходят с работы. Телеведущий не стал молчать. «Отстой — это мерзости писать. Вам добра и счастья», — достойно ответил Дмитрий. Другие подписчики поддержали звезду. «Сейчас среди медийных лиц и ведущих редко встретишь воспитанного, тактичного и такого настоящего человека, как вы. Наверное, поэтому вашу программу приятно смотреть», — написала одна из зрительниц. Шепелев сразу поспешил ее поблагодарить.