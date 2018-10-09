«Зрители от нее отказались»: как развод ударил по Степаненко

Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин высказался по поводу отмены концертов Елены Степаненко, находящейся в бракоразводном процессе с артистом. По мнению юриста, это связано с низким спросом на ее выступления. Ранее представители Степаненко списали отмену концертов на болезнь женщины. Деньги, заплаченные зрителями за билеты, были им возвращены.

«Мы видим, что зрители фактически отказались ходить на концерты Степаненко, — подчеркнул Жорин. — Такой вывод можно сделать из того, что Степаненко пришлось отменить не просто отдельные концерты, а целые гастрольные туры. Правда, ее представители говорят, что она якобы заболела, но мы понимаем, что если бы это была болезнь, то концерт просто бы перенесли на какую-то дату.

Здесь же людям полностью возвращают деньги за билеты и прекращают гастрольный тур. Это для людей знающих говорит только о том, что просто не собрали, как говорится. А все потому, что вот этот скандальный образ Степаненко, который сформировался после ее обращения в суд, пагубным образом влияет на ее репутацию и отношение зрителей».

Он также отметил, что у самого Петросяна с концертной деятельностью все хорошо: бракоразводный процесс якобы никак не сказался на интересе публики к его выступлениям.

«У Евгения Вагановича как были концерты, как были аншлаги, так они и остались, а вот на выступления Степаненко зритель все-таки отказался идти, и пришлось отменять целые гастрольные туры. Мне кажется, что Степаненко действует по принципу отрезать себе руку, чтобы ее мама расстроилась. Нелогичные действия. Она наносит ущерб себе же самой», — передает слова Жорина КП.

Накануне стало известно, что Хамовнический суд Москвы арестовал счета Степаненко в рамках бракоразводного процесса. Как рассказал все тот же Жорин, речь идет об аресте рублевых и валютных счетов артистки в различных российских банках. Общая сумма, хранящаяся на данный счетах, якобы измеряется десятками миллионов рублей. Кроме того, он напомнил, что счета самого Петросяна были заморожены еще в самом начале процесса по расторжению брака, передает НСН.

Слухи о том, что известные юмористы, прожившие в браки более 30 лет, решили развестись, впервые возникли в начале минувшего августа. Немногим позднее данная информация была подтверждена представителями сторон. Тогда же СМИ сообщили, что Степаненко якобы рассчитывает на 80 процентов совместно нажитого имущества.

На данный момент последнее встреча сторон в суде, на которой сами артисты, впрочем, не присутствовали, состоялась 6 сентября. В ходе того заседания было отклонено ходатайство о выделении в отдельное производство требования о расторжении брака, на чем настаивал адвокат Петросяна. Позднее он, однако, подчеркнул, что выделение расторжения брака в отдельный процесс — лишь вопрос времени.

«В связи с тем, что Степаненко возражает против выделения вопроса о расторжении брака в отдельное производство, суд пока что считает данный шаг преждевременным и вернется к этому моменту через два месяца. То есть это будет выделено, если действительно случится затяжка [с примирением сторон]», — сказал в интервью «Газете.Ru» адвокат.

Примечательно, что Елена Забралова , отстаивающая интересы Степаненко, до недавнего времени практически не выступала в прессе — в отличие от того же Жорина. Но прервала молчание в итоге и она. Уже после упомянутого заседания юрист призналась, что артистке в настоящее время «очень больно».

«Она сохраняла его деловую репутацию, она не порочила его как человека. не сказала вообще ни одного плохого слова. Ей очень больно сейчас, очень больно осознавать, что Евгений Ваганович позволяет себе жену, которая является его женой официально и женой по церковному браку, вот так вот дискредитировать в обществе», — цитирует Забралову НТВ.

Она также подчеркнула, что одной из главных причин крушения брака юмористов стала молодая любовница Петросяна.

«Сегодня никого не удивишь появлением в жизни молодых помощниц, которые становятся обладательницам сердца, жизни и обязательно чужого имущества. И я понимаю Евгения Вагановича, что вряд ли кто-то захочет рассказать о своем романе с полувековой разницей со своей сотрудницей», — сказала адвокат.

Добавим, что высказывались по поводу своего развода и сами юмористы. Так, Петросян выразил надежду, что артисты смогут продолжать нормальное общение и по окончании судебного процесса, а Степаненко назвала развод «делом житейским».

Следующее заседание по бракоразводному процессу юмористов состоится 11 октября.