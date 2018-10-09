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Звезда «Аншлага» озвучила страшный диагноз
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Звезда «Аншлага» Светлана Рожкова озвучила страшный диагноз 

Teleprogramma.pro + ещё 4 57 минут назад
Фото: globallookpress.com
Полгода назад юмористка впервые рассказала, что смертельно больна.
Телезрители знают Светлану Рожкову как артистку «Смехопанорамы» и «Аншлага», именуя ее «свекрухой» за соответствующую тематику номеров. Однако реальную жизнь Светланы никак не получается назвать легкой и смешной: у юмористки больное сердце, две пережитые клинические смерти, серьезная авария. А полгода назад, в студии программы «Судьба человека», Рожкова призналась, что последние несколько лет борется с неизлечимым заболеванием печени. Врачи сказали, что она проживет полтора года, если не начнет дорогостоящее лечение.
«Я не пустила все на самотек и стала лечиться, я стараюсь не думать об этом и просто живу. Я настроена еще долго жить и бороться», — говорила тогда Светлана.
Поклонники было подумали, что звезда сцены борется с онкологией, но оказались неправы — ее здоровье подкосило аутоиммунное заболевание. Диагноз Рожкова озвучила лишь недавно: «У меня билиарный цирроpоз. Это аутоиммунное заболевание. Иммунитет начинает сражаться с органом. То есть мою печень мой иммунитет воспринимает, как врага», — рассказала женщина и пояснила, что данный недуг встречается у одного из миллиона человек и, как правило, не поддается окончательному лечению. Светлана, вынужденная сделать перерыв в выступлениях, не падет духом и надеется, что сможет обойтись без операции. А пока старается проводить максимум времени с любимыми людьми, передает «Светская хроника».
К слову, жизнь многих артистов, смешащих публику со сцены, омрачена трагедиями: Александр Морозов ранее употреблял запрещенные вещества и до сих пор остается бездетным; Святослав Ещенко расстался с женой после 20 лет брака; Клара Новикова похоронила любимого мужчину; а Елена Воробей тратит немалые деньги на лечение дочери.
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