Звезда «Аншлага» озвучила страшный диагноз

Звезда «Аншлага» Светлана Рожкова озвучила страшный диагноз

Полгода назад юмористка впервые рассказала, что смертельно больна.

Телезрители знают Светлану Рожкову как артистку «Смехопанорамы» и «Аншлага», именуя ее «свекрухой» за соответствующую тематику номеров. Однако реальную жизнь Светланы никак не получается назвать легкой и смешной: у юмористки больное сердце, две пережитые клинические смерти, серьезная авария. А полгода назад, в студии программы «Судьба человека», Рожкова призналась, что последние несколько лет борется с неизлечимым заболеванием печени. Врачи сказали, что она проживет полтора года, если не начнет дорогостоящее лечение.

«Я не пустила все на самотек и стала лечиться, я стараюсь не думать об этом и просто живу. Я настроена еще долго жить и бороться», — говорила тогда Светлана.

Поклонники было подумали, что звезда сцены борется с онкологией, но оказались неправы — ее здоровье подкосило аутоиммунное заболевание. Диагноз Рожкова озвучила лишь недавно: «У меня билиарный цирроpоз. Это аутоиммунное заболевание. Иммунитет начинает сражаться с органом. То есть мою печень мой иммунитет воспринимает, как врага», — рассказала женщина и пояснила, что данный недуг встречается у одного из миллиона человек и, как правило, не поддается окончательному лечению. Светлана, вынужденная сделать перерыв в выступлениях, не падет духом и надеется, что сможет обойтись без операции. А пока старается проводить максимум времени с любимыми людьми, передает «Светская хроника».