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Поклонники поздравляют Жукова
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Супругу Сергея Жукова поздравляют с четвертой беременностью 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: instagram.com/sezhukov
Сергей Жуков намекнул поклонникам на скорое прибавление в семействе
42-летний солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков с 2007 года счастливо женат на Регине Бурд. У пары подрастает трое детей. Сергей часто публично признается жене в любви и души не чает в своих наследниках.
На днях поклонники стали подозревать, что у пары может появиться еще один малыш. Накануне Жуков выложил совместный снимок с супругой, на которой артист нежно обнимает Регину сзади, держась за ее живот. Подписчики сразу же пришли к выводу, что Жуков намекнул на прибавление в семействе.
Внимательные подписчики сразу же заметили округлившийся живот Регины и принялись поздравлять пару со скорым пополнением. «Ура, Регина беременна», «Вот почему Сергей так лукаво улыбнулся в прямом эфире, когда рассказывал про свою тату и будущих малышей», «У вас ожидается прибавление?» — пишут в комментариях пользователи. Сергей и Регина пока что никак не прокомментировали слухи о скором пополнении.
Напомним, что этим летом Сергей Жуков был вынужден отменить ряд концертов. Певец находился в больнице, где ему сделали несколько операций. Первое время он скрывал свой диагноз. Позже основатель группы «Руки Вверх!» признался, что запустил свое здоровье. Он долго не обращался к врачам, когда у него появился синяк на животе, а в итоге выяснилось, что у звезды образовалась грыжа.
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