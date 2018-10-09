Ещё
Не похожа на себя: фанатов удивило новое лицо Пелагеи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не похожа на себя: фанатов удивило новое лицо Пелагеи 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Интернет-пользователи решили, что певица Пелагея сделала несколько пластических операций. Как сообщает WMJ.ru, на такие мысли их навел снимок из Instagram проекта «Вечерний Ургант».
Пелагея стала гостьей программы вместе со своей подопечной, победительницей «Голоса. 60+» Лидией Музалевой. Под фото со съемок, появившемся в Instagram, пользователи написали, что она увеличила губы, сделала пластику и больше не похожа на саму себя.
Позже снимок был удален. По данным «Дней.ру», пользователи предположили, что артистка «перекроилась» или сделала неудачный макияж.
«У нее была десенная улыбка, а сейчас ее нет и губы увеличила», — написал один из комментаторов (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Некоторые решили, что всему виной «кобыляжьи виниры».
«Да. очень велики [виниры] ощущение, что она сейчас взоржет аки лошадь», — отметила ещё одна пользовательница.
Поклонники певицы посетовали, что раньше у нее была изюминка, а теперь она «в стройном однообразном ряду жен спортсменов».
Пользователи заметили изменения во внешности Пелагии еще в августе, когда совместное фото с ней опубликовала певица Наталья Подольская.
Пользователи писали, что теперь Пелагея напоминает модельера Ульяну Сергеенко. Они сошлись во мнении, что певица установила на зубы виниры, и немного «утратила индивидуальность, но так всё же лучше».
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Андреевой нашли замену на Первом канале125
Украина готовит провокацию у Крымского моста97
Галкину приписали роман с известной телеведущей40
Литва направила России ноту протеста46
Пока вы спали: Новое проклятие РФ — нефть по $35195
Видео
00:45
В ЧП под Черниговом обвинили Россию
В мире Украина
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
00:45
На Украине нашли «отца» пожара на военном складе
Украина В мире
00:43
Шаляпин о Виталине: «Она очень опытная»
Шоу-бизнес
25:30
Пока вы спали: Новое проклятие РФ — нефть по $35
Общество
00:42
Литва направила России ноту протеста
В мире Политика
01:19
Украинцы чуть не подрались в эфире «России 1»
Общество
00:38
Раскрыт секрет популярности С-400 за рубежом
Армия Оружие
02:37
МИД России вручил ноту послу Нидерландов
Политика
00:31
Юнкер передразнил Терезу Мэй
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение