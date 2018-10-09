Не похожа на себя: фанатов удивило новое лицо Пелагеи

Интернет-пользователи решили, что певица Пелагея сделала несколько пластических операций. Как сообщает WMJ.ru, на такие мысли их навел снимок из Instagram проекта «Вечерний Ургант».

Пелагея стала гостьей программы вместе со своей подопечной, победительницей «Голоса. 60+» Лидией Музалевой. Под фото со съемок, появившемся в Instagram, пользователи написали, что она увеличила губы, сделала пластику и больше не похожа на саму себя.

Позже снимок был удален. По данным «Дней.ру», пользователи предположили, что артистка «перекроилась» или сделала неудачный макияж.

«У нее была десенная улыбка, а сейчас ее нет и губы увеличила», — написал один из комментаторов (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Некоторые решили, что всему виной «кобыляжьи виниры».

«Да. очень велики [виниры] ощущение, что она сейчас взоржет аки лошадь», — отметила ещё одна пользовательница.

Поклонники певицы посетовали, что раньше у нее была изюминка, а теперь она «в стройном однообразном ряду жен спортсменов».

Пользователи заметили изменения во внешности Пелагии еще в августе, когда совместное фото с ней опубликовала певица Наталья Подольская