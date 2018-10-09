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Ревнивый муж пытался задушить российскую актрису
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Встретила другого: ревнивый муж пытался задушить российскую актрису 

Дни.ру + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Актриса Анна Якунина стала гостем программы «Судьба человека» телеканала «Россия 1». Звезда рассказала о неудачном замужестве.
В первый раз звезда сериала «Склифосовский» вышла замуж в 20 лет. Вскоре на свет появилась дочь знаменитости Анастасия.
Какое-то время семья жила впроголодь. Анна ждала от мужа инициативы, однако супруг артистки — Сергей не стремился обеспечивать семью. Якунина устроилась работать танцовщицей в ночной клуб.
"Он любил говорить: "Будет день и будет пища". А у меня не получалось сидеть и ждать. Я считала, что должна быть пища, поэтому шла работать, делала все возможное для своей семьи. В какой-то момент начала выступать вместе с еще двумя девушками в ночном клубе, у нас были танцевальные номера. Сережу это не смущало. Видимо, ему было нормально от того, что жена зарабатывает", — поделилась актриса.
Отношения супругов испортились настолько, что Анна не хотела возвращаться с работы домой. К тому же в ее жизни появился другой мужчина — настойчивый поклонник Алексей. Молодые люди быстро сблизились, и их совсем не смущало, что они оба несвободны.
Сергей начал подозревать артистку в неверности. Он впал в отчаяние, когда понял, что скоро потеряет жену. Супруг решил повлиять на артистку очень экстравагантным способом: он стал играть в казино, мечтая сорвать куш и бросить деньги к ногам возлюбленной.
"Однажды он пришел из казино, подошел и накрыл меня подушкой. Дочка Настя маленькая рядом спала. Это был такой испуг. Да, душил, но я думаю, это произошло от какой-то беспомощности, бессилия", — рассказала звезда.
Якунина поняла, что эти отношения пора завершать. Она забрала наследницу и ушла к Алексею. Новый избранник быстро нашел общий язык с девочкой и принял ее как свою. Через некоторое время у пары родилась общая дочь. Супруги счастливы вместе уже более 20 лет.
В СМИ упорно ходят слухи о романе актрисы с коллегой по цеху Максимом Авериным. Однако сама Анна уверяет, что они просто добрые друзья.
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