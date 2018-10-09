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Назван финалист шоу «Замуж за Бузову»
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Назван финалист шоу «Замуж за Бузову» 

Рамблер 1 час назад
Фото: instagram.com/buzova86
Певица и ведущая «Дома 2» Ольга Бузова назвала финалиста шоу, на котором ищет себе мужа.
Очередной выпуск программы «Замуж за Бузову» завершился тем, что двое из трех оставшихся претендентов на победу были отправлены домой. Ими стали Александр Гринев, которого Бузова обвинила в пассивности по отношению к ней, а также Сергей Зеленский. Ему певица и телеведущая отказала, сообщив, что сама не подходит ему.
Тем временем Денису Лебедеву Бузова сообщила, что он вышел в финал шоу, где обоим предстоит «разобраться» в своих чувствах друг к другу.
«Я хочу понять, это только сейчас и здесь или что-то большее», — отметила она.
Кроме того, из трейлера нового эпизода «Замуж за Бузову» стало известно, что на шоу вернется Валентин Коробков, ранее покинувший его из-за драки.
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