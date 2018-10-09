Серябкина покинула Serebro

Солистка группы Serebro Ольга Сербякина заявила о своем уходе из коллектива.
"Я ухожу из Serebro. Это очень сложно решение, но я его приняла, потому что я поняла, что сейчас наступил тот самый момент, когда это должно случиться", — заявила артистка в видео, опубликованном на странице группы в Instagram.
В описании под видео Серябкина добавила, что продолжит сотрудничество с лейблом Максима Фадеева MALFA и будет заниматься сольным проектом Molly.
Девушка также подчеркнула, что будет выступать с группой до конца года и примет участие во всех ранее запланированных концертах.
Группа Serebro была создана в 2006 году. В ее состав входят Ольга Сербякина, Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова. Помимо этого, Серябкина также является автором большинства текстов песен группы.