Козловский приобрел роскошную квартиру в центре Москвы

Актер рассказал, что теперь живет в столице со своей невестой. Данила Козловский уже освоился на районе, где часто гуляет с собакой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky) 1 Окт 2018 в 11:38 PDT Данила Козловский к 33 годам успел добиться многого. Он снялся в ряде известных фильмов, а также недавно попробовал свои силы в качестве режиссера. Его картина «Тренер» понравилась многим зрителям. Уже около трех лет актер встречается с Ольгой Зуевой . Они предпочитают не выставлять свою личную жизнь на показ, но иногда вместе выходят в свет. А этим летом влюбленные устроили романтическое свидание на природе.

Сегодня стало известно, что Данила завершил все дела в Санкт-Петербурге, поэтому решил переехать. Он приобрел роскошную квартиру в центре Москвы. По некоторым данным, актер уже перебрался в новое жилище вместе со своей невестой.

«Раньше я куда-то все время мчался, летал туда-сюда, а теперь мой дом в Москве. С нами живет собака Груша, мы подобрали ее на улице, когда отдыхали в Грузии, и привезли с собой. Иногда я гуляю с ней у нас «на районе»», — поделился Козловский, об этом сообщает издание "7 Дней".

Отметим, что на днях состоялась премьера дебютной режиссерской работы Зуевой. Девушка сняла фильм, который называется «На районе». Работать над сценарием актриса начала давно, но воплотить свою задумку в жизнь смогла только теперь. Напомним, что Козловский и его избранница первое время скрывали свои отношения. Позже Ольга стала главной героиней нового проекта актера. Теперь они практически неразлучны, а после одной из их поездок пары в Токио на пальце актрисы появилось кольцо. Однако пока официально влюбленные о помолвке не объявляли.