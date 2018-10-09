Звезда «Кухни» открестился от ДТП 

Сбивший пешехода актер Дмитрий Назаров прокомментировал РЕН ТВ дорожно-транспортное происшествие со своим участием.
«Понятия не имею, о чем вы говорите», — сообщил он и бросил трубку.
Ранее СМИ сообщили, что минувшим вечером Назаров сбил пьяного 29-летнего пешехода, перебегавшего в неположенном месте московское Варшавское шоссе.
Артист самостоятельно вызвал врачей и полицейских на место аварии. Пострадавший был госпитализирован с переломом костей предплечья.
Также в прессе были опубликованы снимки с места ДТП. На одном из них виден лежащий на обочине мужчина, которого окружают очевидцы, на других запечатлен Назаров, общающийся с некими молодыми людьми.
61-летний Дмитрий Назаров исполнил более 60 ролей в фильмах и сериалах, однако наиболее известен ролью шеф-повар Виктора Баринова в сериале «Кухня».