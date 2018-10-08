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Вдова Кобзона сделала признание после смерти супруга
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Вдова Кобзона выразила благодарность супругу на вечере памяти 

РИА Новости 40 минут назад
Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли на сороковой день после его кончины произнесла слова благодарности супругу за долгую и счастливую жизнь, а также поблагодарила друзей и родных, которые поддерживали их семью.
Кобзон ушел из жизни в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. В понедельник пошел сороковой день после его смерти, и к могиле исполнителя люди несли свежие цветы. Позднее к месту захоронения приехали деятели культуры и родственники артиста, после чего состоялся вечер его памяти, видео с которого опубликовал в своем Instagram директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
"Я хочу поблагодарить Иосифа за нашу такую долгую счастливую жизнь, в которой было все — и ссоры, и слезы, и страдания, но была такая большая любовь. Она и есть, конечно, она останется во мне навсегда. Я благодарна ему за всю нашу жизнь", — сказала Нелли Кобзон.
Она также поблагодарила родных, близких друзей, всех тех, кто окружал Кобзона долгие годы.
"Сегодня 40-й день, мне очень страшно, что мы прощаемся с его душой, но его душа будет всегда во мне и, думаю, в ваших душах она тоже останется", — отметила вдова.
Она назвала своего супруга необыкновенным мощным человеком, о котором она продолжает узнавать много нового и удивительного. Кобзон похоронен на Востряковском кладбище рядом со своей мамой.
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