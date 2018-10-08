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Степаненко не выдержала очередного удара
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«Упала сама»: Степаненко не выдержала очередного удара после слухов о болезни 

Дни.ру 34 минуты назад
Елена Степаненко отменила выступления. Согласно официальной версии артистка больна, поэтому не может пока выходить на сцену. Однако адвокат, представляющий интересы Евгения Петросяна, Сергей Жорин уверен, что дела у юмористки обстоят немного иначе.
Юрист считает, что по жене Петросяна сильно ударил развод, а точнее поднявшаяся вокруг него шумиха в прессе. Елена полагала, что громкое расставание не отразится на ее профессиональной деятельности, однако она просчиталась.
“Еще полгода назад, когда не было никакого суда, мы с ней беседовали у нее на кухне, она поила нас чаем, кормила колбаской и сырком, намекала Петросяну: мол, скандал ему не выгоден. Мы не стали с ней спорить. Но она не учла, что рубила сук, на котором сидела вместе с Евгением Вагановичем. В итоге, она отпилила сук, но упала сама”, — вспомнил Жорин.
По словам адвоката, в жизни Евгения Вагановича ничего не изменилось. Артист все также любим зрителями — на его концертах аншлаги.
“На днях на его выступлении собрался полный зал, концерт длился 5-6 часов. Евгений Ваганович бодр и полон сил, он даже шутит по поводу своего развода. А вот Степаненко пришлось отменить гастрольный тур. Официальная версия, что Степанеко якобы заболела. Скандал ударил больше по Степаненко”, — цитирует адвоката “Московский Комсомолец”.
Добавим, что недавно стало известно, что арестовано все имущество Елены Степаненко. Это была вынужденная мера, чтобы оборотистая артистка не успела избавиться от квартир, машин и антиквариата.
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