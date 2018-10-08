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Шепелев уехал в усадьбу после перепалки c Малаховым
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Шепелев уехал в усадьбу после известия о своей «госпитализации» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
После перепалки с Андреем Малаховым его коллега по телеэфиру Дмитрий Шепелев решил отправиться на природу. Ведущий укатил в подмосковную усадьбу Абрамцево, где находится музей-заповедник.
Дмитрий Шепелев отдыхает вместе с сыном в ИталииНедавно телеведущий Дмитрий Шепелев отправился в заслуженный отпуск. Вместе с сыном артист отправился на отдых в Италию. Мужчина негативно воспринял информацию о том, что якобы угодил в неврологическое отделение. Дмитрий выступил с резкой критикой издания Андрея Малахова, которое растиражировало непроверенные данные.
Он жестко опрверг сообщения о том, что проходит медобследование. На орехи особенно досталось ведущему шоу "Привет, Андрей!".
В минувшее воскресенье Дмитрий поделился снимком. На нем он, попивая кофе, наслаждается осенней природой.
"Барин на отдыхе", — шутливо подписал он свой пост.
Некоторые не оценили юмор звезды и попеняли ему на скромность. Однако большая часть пользователей восприняли публикацию положительно. "Современный барин", "Хорошего отдыха", — написали они.
Ранее Шепелев лаконично назвал слухи о своем здоровье ложью. "Фейк-ньюс во всей красе и силе", — врезал он своим коллегам по цеху. От каких-либо комментариев ведущий далее отказался, но судя по тому, что он весьма деятелен в соцсетях, то на самочувствие мужчина явно не жалуется, пишет сайт Dni.ru.
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