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Бузову сравнили с Эллочкой-людоедкой
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Бузову поймали на воровстве у американской звезды 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: пресс-служба ТНТ
Поющую ведущую заподозрили в модном плагиате. Об одном из последних наиболее образов Ольги Бузовой высказалась стилист-имиджмейкер Дарья Берц.
На музыкальной премии MusicBox певица получила две награды. Звезду "Дома-2" отметили в номинациях "Digital хит Рунета" и "Креатив года". На торжество Бузова пришла в строгом черном костюме, белой блузе с жабо и тростью.
Однако по мнению Дарьи Берц, этот лук отнюдь не уникален. Судя по всему, поющая ведущая вдохновилась американской звездой.
"Где-то мы это уже видели. Месяц назад в таком же наряде появилась голливудская актриса Блейк Лайвли — звезда сериала "Сплетница". Такой же черный костюм, белая блузка и тросточка в руках", — цитирует стилиста-имиджмейкера Teleprogramma.pro.
Эксперт считает, что Ольга явно скопировала стиль заокеанской звезды.
"Как тут не вспомнить Эллочку-людоедку из "12 стульев", пытающуюся угнаться за американской миллионершей?", — резюмировала Берц.
Ранее певица раскрыла подробности своей интимной жизни и пожаловалась на то, что ей не хватает мужского внимания. Бузова призналась, что ей до сих пор тяжело найти любовь своей жизни. Ольга добавила, что ее мужчина должен быть мужественным и сильным; желательно, чтобы избранник не был публичным человеком и не вел Instagram.
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