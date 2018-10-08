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Жена Краско рассказала о молодом любовнике
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«Замуж не собираюсь»: жена Краско о молодом любовнике 

Дни.ру + ещё 3 2 часа назад
Фото: youtube.com
Пока еще супруга 87-летнего актера Ивана Ивановича Краско — Наталья Шевель возмущена слухами. Поговаривают, что девушка летает в Израиль к тайному поклоннику.
О разладе в семье народного артиста Краско известно уже давно. Актер недоволен молодой женой. Он мечтает о наследнике, однако Шевель отказывается рожать ему ребенка.
В одном из ток-шоу Наталья призналась, что вместе с мужем ютится в небольшой комнатке у родственников Ивана Ивановича, и для малыша там нет места. К тому же, ни у нее, ни у Краско нет стабильного дохода.
Однако ходят слухи, что у девушки есть тайный возлюбленный, с котором она часто отдыхает в Израиле. Однако сама Наталья отрицает эту информацию.
“Прочитала статью, про то, как я езжу к любовнику в Израиль. На фото мои брат и сестренка. Замуж я не собираюсь и, после развода с Иваном Ивановичем, еще долго мне никто не будет нужен. Я приезжаю к семье. В мою любимую страну. И официально заявляю, что не рассматриваю никаких отношений!” — сообщила Шевель в личном аккаунте Instagram.
Отметим, что пожилого Краско также подозревают в неверности. В шоу Первого канала артист представил некую Юлию Кичемасову. Девушка уверила всех, что состоит в интимных отношениях с актером и собирается подарить Ивану Ивановичу долгожданную дочь. Однако после этих заявлений народный артист назвал все происходящее недоразумением, он признался, что история с молодой любовницей — это срежиссированная постановка не имеющая отношения к действительности.
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