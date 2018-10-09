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Тимати подверг подругу смертельной опасности
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Тимати подверг подругу смертельной опасности 

Рамблер + ещё 1 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
Подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала в Instagram видео, на котором они едут на мотоцикле под музыку.
Подписчиков девушки возмутило, что сам Тимати надел шлем, но не позаботился о Решетовой.
«*** без шлема девушку посадить», — написала @polya.gahan (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Шлем то где!безобразие!» — возмутилась @ollelili.
«Молодец Тим о маме думает шлем надел» — отметила одна из пользовательниц.
Также комментаторы писали, что друг Тимати Ратмир Шишков погиб в ДТП, и рэперу не стоит забывать об этом.
«Сколько людей разбиваются и инвалидами становятся! Защита должна быть обязательно!» — подчеркнула @maslionkova.
«Ничего себе, мужчина свой шлем мог бы девушке уступить», — заявила @olala_100.
Некоторые подспичики Решетовой предположили, что она сама не захотела надевать шлем ради красивого видео.
Тимати встречается с фотомоделью, первой вице-мисс Россия-2014 Анастасий Решетовой с 2015 года. У него есть дочь от бывшей подруги, второй вице-мисс России 2012 года Алены Шишковой.
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