Тимати подверг подругу смертельной опасности

Подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала в Instagram видео, на котором они едут на мотоцикле под музыку.

Подписчиков девушки возмутило, что сам Тимати надел шлем, но не позаботился о Решетовой.

«*** без шлема девушку посадить», — написала @polya.gahan (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Шлем то где!безобразие!» — возмутилась @ollelili.

«Молодец Тим о маме думает шлем надел» — отметила одна из пользовательниц.

Также комментаторы писали, что друг Тимати Ратмир Шишков погиб в ДТП, и рэперу не стоит забывать об этом.

«Сколько людей разбиваются и инвалидами становятся! Защита должна быть обязательно!» — подчеркнула @maslionkova.

«Ничего себе, мужчина свой шлем мог бы девушке уступить», — заявила @olala_100.

Некоторые подспичики Решетовой предположили, что она сама не захотела надевать шлем ради красивого видео.

Тимати встречается с фотомоделью, первой вице-мисс Россия-2014 Анастасий Решетовой с 2015 года. У него есть дочь от бывшей подруги, второй вице-мисс России 2012 года Алены Шишковой.