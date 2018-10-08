Тимати подверг беременную Решетову опасности

Поклонники модели Анастасии Решетовой распекли ее возлюбленного рэпера Тимати за безответственное поведение. Артист рискнул жизнью и здоровьем красотки.

В личном Instagram решетова опубликовала видеозапись, на которой она вместе с избранником катается на мотоцикле по ночному городу. За рулем байка сидит рэпер, а позади, прячась от встречного ветра, едет Анастасия.

Поклонники пришли в ужас от увиденного. Ведь Тимати надел шлем для поездки, а о возлюбленной не подумал, тем самым подвергнув ее большой опасности.

“Заботится о тебе, единственный шлем на себя одел 😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)”, «Молодец Тим о маме думает шлем надел😂😂😂😂😂 а кто-то вообще думать не умеет 🤣🤦🏽‍♀️», «Нормальный мужик одевает сначала на женщину шлем, а если его нет-не катает вовсе», «был один шлем на банду вот и одел, решил в голове ничего нет так и шлем не поможет 😂», — рассуждали интернет-обыватели.

Анастасия решила ответить фолловерам.

“Это не шлем, а маска с шапкой. Мы оба без шлема”, — написала модель, чем вызвала еще больше негодования. Некоторые поклонники отметили, что знаменитости пренебрегли безопасностью, чтобы сделать красивые кадры. «Ой, она же сама этого захотела. Специально чтобы в инста выложить😂. В Шлеме бы ее красоты никто не заметил», — заметил поклонник. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 7 Окт 2018 в 12:31 PDT

Напомним, что недавно стало известно о возможной беременности Решетовой. Ходят слухи, что из-за скорого прибавления рэпер решился на предложение. К слову, на эту тему поклонники пары спорят уже давно, пытаясь разглядеть у Насти на пальце заветное колечко. Однако на прямые вопросы ни она, ни ее знаменитый возлюбленный не отвечают, а слухи о помолвке не комментируют. Примечательно, что рэпер и модель встречаются уже более трех лет.