Резидент Comedy Club опроверг новость о госпитализации

Концертный директор резидента Comedy Club Романа Попова Илья Новиков опроверг информацию о проблемах со здоровьем у артиста. Ранее СМИ сообщили, что у Попова произошел приступ и его госпитализировали.

«Сообщение ложное. Мы сейчас с Романом Поповым пошли перекусить. Через полчаса у него снятие слепков у стоматолога», — рассказал Новиков «Ридусу».

Ранее несколько СМИ сообщили, что 4 октября Попова доставили в больницу. Врачи обнаружили у него тяжелое заболевание, однако его состояние удалось стабилизировать, говорилось в сообщении.