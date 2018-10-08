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Резидент Comedy Club опроверг новость о госпитализации
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Резидент Comedy Club опроверг новость о госпитализации 

Ридус + ещё 13 1 час назад
Фото: Кадр youtube.com
Концертный директор резидента Comedy Club Романа Попова Илья Новиков опроверг информацию о проблемах со здоровьем у артиста. Ранее СМИ сообщили, что у Попова произошел приступ и его госпитализировали.
«Сообщение ложное. Мы сейчас с Романом Поповым пошли перекусить. Через полчаса у него снятие слепков у стоматолога», — рассказал Новиков «Ридусу».
Ранее несколько СМИ сообщили, что 4 октября Попова доставили в больницу. Врачи обнаружили у него тяжелое заболевание, однако его состояние удалось стабилизировать, говорилось в сообщении.
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