Ливанов счел себя жертвой домашнего насилия

«Я жертва домашнего насилия»: Ливанов об избиении Голубкиной

Борис Ливанов признался, что приложил немало усилий, чтобы привлечь Марию Голубкину.

"Мне понадобился весь мой опыт жизненный, включая колонию строгого режима, ни в последнюю очередь, чтобы просто ее внимание привлечь и какое-то время удерживать. Поэтому я благодарен судьбе. потому что без этого она бы меня просто не заметила", — заключил Борис Ливанов, отсидевший пять лет за убийство.

Он рассказал об отношениях с актрисой, не став скрывать, что они крайне непростые.

"У нас прекрасные отношения, невероятно сложные. Я жертва домашнего насилия еще к тому же", — сообщил актер, махнув рукой на фотографию, показанную в студии.

На снимке Мария Голубкина запечатлена душащей Бориса Ливанова.

Он сообщил, как однажды они готовились к фотосессии для глянцевого журнала, и Борис сильно нервничал. Мария тогда не выдержала и ударила его коленом под зад.

"У нее второй взрослый разряд по конному спорту. То есть она с конями привыкла общаться. И попала точно в копчик. У меня сразу на два сантиметра к шее вылетело вперед, я перестал психовать…" — рассказал артист.

Ливанов признался, что Голубкина его любимая актриса.

"Она очень точная и она очень и очень глубокая. Она на самом деле клоун, только, единственное, клоун наимудрейший человек. Чтобы быть клоуном, надо быть мудрецом", — убежден Ливанов.

На передаче показали отрывок из выпуска "Судьбы человека", где принимала участие сама Мария Голубкина. Об отношениях с Борисом Ливановым она высказалась так:

"Я его очень люблю. Это правда. И жить мы вместе не можем. Это тоже правда".

Таким образом она дала понять, что ее устраивают отношения на расстоянии.