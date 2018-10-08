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Ливанов счел себя жертвой домашнего насилия
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«Я жертва домашнего насилия»: Ливанов об избиении Голубкиной 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Instagram
Борис Ливанов стал очередным звездным гостем шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артист откровенно рассказал о своих отношениях с Марией Голубкиной.
Борис Ливанов признался, что приложил немало усилий, чтобы привлечь Марию Голубкину.
"Мне понадобился весь мой опыт жизненный, включая колонию строгого режима, ни в последнюю очередь, чтобы просто ее внимание привлечь и какое-то время удерживать. Поэтому я благодарен судьбе. потому что без этого она бы меня просто не заметила", — заключил Борис Ливанов, отсидевший пять лет за убийство.
Он рассказал об отношениях с актрисой, не став скрывать, что они крайне непростые.
"У нас прекрасные отношения, невероятно сложные. Я жертва домашнего насилия еще к тому же", — сообщил актер, махнув рукой на фотографию, показанную в студии.
На снимке Мария Голубкина запечатлена душащей Бориса Ливанова.
Он сообщил, как однажды они готовились к фотосессии для глянцевого журнала, и Борис сильно нервничал. Мария тогда не выдержала и ударила его коленом под зад.
"У нее второй взрослый разряд по конному спорту. То есть она с конями привыкла общаться. И попала точно в копчик. У меня сразу на два сантиметра к шее вылетело вперед, я перестал психовать…" — рассказал артист.
Ливанов признался, что Голубкина его любимая актриса.
"Она очень точная и она очень и очень глубокая. Она на самом деле клоун, только, единственное, клоун наимудрейший человек. Чтобы быть клоуном, надо быть мудрецом", — убежден Ливанов.
На передаче показали отрывок из выпуска "Судьбы человека", где принимала участие сама Мария Голубкина. Об отношениях с Борисом Ливановым она высказалась так:
"Я его очень люблю. Это правда. И жить мы вместе не можем. Это тоже правда".
Таким образом она дала понять, что ее устраивают отношения на расстоянии.
Актер рассказал, что у Марии Голубкиной прекрасные отношения с его родителями, легендарным актером Василием Ливановым и художником по костюмам, мультипликатором Еленой Ливановой. В конце программы Борис признался, что любовь Марии — самая большая награда в его жизни.
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