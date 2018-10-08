Трагедия в семье: Никас Сафронов потерял брата

Для Никаса Сафронова наступили непростые времена. Самый известный художник России уже две недели не может найти своего родного брата Владимира , который приехал к нему в гости из Ульяновска . О произошедшем знаменитый живописец рассказал Dni.Ru

"В сентябре я решил сделать любимому брату роскошный подарок: отправил его в круиз по Волге с моими друзьями — писателем-сатириком Анатолием Трушкиным и актером Геннадием Сайфулиным, — рассказал Никас Dni.Ru. — Потом они вместе приехали в Москву. И Володя остановился в моей гостевой квартире, в которой обычно живет во время посещения столицы. Но вскоре я сам уехал в командировку".

"Вернувшись, позвонил брату, чтобы позвать его поужинать. Но тот не взял трубку, — плачет художник. — В течение нескольких вечеров я пытался выйти с ним на связь — он не отвечал. Не дозвонившись в очередной раз, я поехал к нему. Запасные ключи от этой квартиры я потерял, поэтому стучал, звонил — дверь мне никто так не открыл".

"Честно говоря, тогда я еще не так сильно переживал — потому что Володя очень плохо слышит, плюс иногда может закрываться от мира на несколько дней, — пояснил Никас. — Все равно почти каждый день кто-то из моих друзей или я сам заезжали к нему — но все также безрезультатно. И до сих пор никаких известий от него нет. Соседи тоже его не видели — никто не может ответить, где он находится и куда делся. Как будто исчез человек. Честно говоря, я очень волнуюсь — мало ли что с ним могло произойти"