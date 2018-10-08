Ещё
Сафронов потерял брата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трагедия в семье: Никас Сафронов потерял брата 

Дни.ру + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Для Никаса Сафронова наступили непростые времена. Самый известный художник России уже две недели не может найти своего родного брата Владимира, который приехал к нему в гости из Ульяновска. О произошедшем знаменитый живописец рассказал Dni.Ru.
"В сентябре я решил сделать любимому брату роскошный подарок: отправил его в круиз по Волге с моими друзьями — писателем-сатириком Анатолием Трушкиным и актером Геннадием Сайфулиным, — рассказал Никас Dni.Ru. — Потом они вместе приехали в Москву. И Володя остановился в моей гостевой квартире, в которой обычно живет во время посещения столицы. Но вскоре я сам уехал в командировку".
"Вернувшись, позвонил брату, чтобы позвать его поужинать. Но тот не взял трубку, — плачет художник. — В течение нескольких вечеров я пытался выйти с ним на связь — он не отвечал. Не дозвонившись в очередной раз, я поехал к нему. Запасные ключи от этой квартиры я потерял, поэтому стучал, звонил — дверь мне никто так не открыл".
"Честно говоря, тогда я еще не так сильно переживал — потому что Володя очень плохо слышит, плюс иногда может закрываться от мира на несколько дней, — пояснил Никас. — Все равно почти каждый день кто-то из моих друзей или я сам заезжали к нему — но все также безрезультатно. И до сих пор никаких известий от него нет. Соседи тоже его не видели — никто не может ответить, где он находится и куда делся. Как будто исчез человек. Честно говоря, я очень волнуюсь — мало ли что с ним могло произойти"
Никас заявил, что собирается обратиться в правоохранительные органы по факту пропажи человека. Он боится, что с братом могла приключиться беда. Dni.Ru следят за развитием этой драматической историей и желают художник поскорее найти родственника.
Дни.ру: последние новости
Дочь собрала вещи и съехала от кричащего Якубовича "Всю страну натянули": подробности тайной свадьбы Максаковой "Я жертва домашнего насилия": Ливанов об избиении Голубкиной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый канал ответил на требования уволить Стриженову228
Резидент «Камеди Клаб» попал в реанимацию6
Лукашенко заговорил о подготовке к войне146
Идлиб очистили от тяжелой военной техники12
Порошенко «рассекретил» планы России56
Видео
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:31
Самолеты НАТО подняты в небе Украины
Армия Войска
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
04:07
Лукашенко отказался лезть в украинские дела
Украина В мире
05:09
Киев попал в вырытую для Москвы яму
Украина В мире
00:25
Голова мужчины застряла между платформой и поездом
Происшествия
00:51
Пьяный москвич разгромил станцию метро
Происшествия
00:41
Лифт для кошки
Общество
03:45
Россиян предупредили о первых сугробах
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение