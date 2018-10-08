Серова обвинили в избиении телеведущей 

Скандальная телеведущая Лариса Сладкова обвинила певца Александра Серова в избиении во время секса. Об этом, как сообщает «Знак», сама девушка заявила в уже удаленной публикации в соцсети «Фейсбук».
Несколько дней назад Сладкова, прославившаяся тем, что прогнозировала погоду на челябинском телевидении в нижнем белье, опубликовала селфи, на котором под ее правым глазом был виден синяк.
«Это итог нашей страстной с ним (Серовым. — Прим. ред.) любви», — сообщила она.
«Знак» отмечает, что Сладкова жестко отвечала на комментарии пользователей, усомнившихся в истинности ее обвинений. Тем не менее телеведущая отказывалась сообщить другие подробности избиения, а затем и вовсе удалила публикацию.
В конце августа бывшая участница реалити-шоу «Дом 2» Дарья Друзьяк также обвинила Александра Серова в избиении. По ее словам, в течение «самого кошмарного» месяца в ее жизни у нее «несколько раз был интим» с Серовым, однако она чувствовала себя «как птица в клетке» и в итоге устроила «истерику», во время которой музыкант и ударил ее.