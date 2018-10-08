Ещё
Серова обвинили в избиении телеведущей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Серова обвинили в избиении телеведущей 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: Кадр из видео
Скандальная телеведущая Лариса Сладкова обвинила певца Александра Серова в избиении во время секса. Об этом, как сообщает «Знак», сама девушка заявила в уже удаленной публикации в соцсети «Фейсбук».
Несколько дней назад Сладкова, прославившаяся тем, что прогнозировала погоду на челябинском телевидении в нижнем белье, опубликовала селфи, на котором под ее правым глазом был виден синяк.
«Это итог нашей страстной с ним (Серовым. — Прим. ред.) любви», — сообщила она.
«Знак» отмечает, что Сладкова жестко отвечала на комментарии пользователей, усомнившихся в истинности ее обвинений. Тем не менее телеведущая отказывалась сообщить другие подробности избиения, а затем и вовсе удалила публикацию.
В конце августа бывшая участница реалити-шоу «Дом 2» Дарья Друзьяк также обвинила Александра Серова в избиении. По ее словам, в течение «самого кошмарного» месяца в ее жизни у нее «несколько раз был интим» с Серовым, однако она чувствовала себя «как птица в клетке» и в итоге устроила «истерику», во время которой музыкант и ударил ее.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый канал ответил на требования уволить Стриженову228
Резидент «Камеди Клаб» попал в реанимацию6
Лукашенко заговорил о подготовке к войне146
Идлиб очистили от тяжелой военной техники12
Порошенко «рассекретил» планы России56
Видео
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:31
Самолеты НАТО подняты в небе Украины
Армия Войска
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
04:07
Лукашенко отказался лезть в украинские дела
Украина В мире
05:09
Киев попал в вырытую для Москвы яму
Украина В мире
00:25
Голова мужчины застряла между платформой и поездом
Происшествия
00:51
Пьяный москвич разгромил станцию метро
Происшествия
00:41
Лифт для кошки
Общество
03:45
Россиян предупредили о первых сугробах
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение