Серова обвинили в избиении телеведущей

Скандальная телеведущая Лариса Сладкова обвинила певца Александра Серова в избиении во время секса. Об этом, как сообщает «Знак», сама девушка заявила в уже удаленной публикации в соцсети «Фейсбук».

Несколько дней назад Сладкова, прославившаяся тем, что прогнозировала погоду на челябинском телевидении в нижнем белье, опубликовала селфи, на котором под ее правым глазом был виден синяк.

«Это итог нашей страстной с ним (Серовым. — Прим. ред.) любви», — сообщила она.

«Знак» отмечает, что Сладкова жестко отвечала на комментарии пользователей, усомнившихся в истинности ее обвинений. Тем не менее телеведущая отказывалась сообщить другие подробности избиения, а затем и вовсе удалила публикацию.