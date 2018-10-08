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Якубович приоткрыл секрет личной жизни
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Дочь собрала вещи и съехала от кричащего Якубовича 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вот уже 27 лет Леонид Якубович вращает барабан в программе "Поле чудес". И мало кто знает, как живет ведущий вне студии "Останкино". Он приоткрыл секрет личной жизни.
"У меня семья как семья — дочь Варвара, две кошки, собака, — уверяет Якубович. — Сад, в котором обожает ковыряться жена. Марина уже несколько лет как не работает, полностью занимается домом и бытом. А это тоже труд. Плюс есть еще сын Артем (от первого брака — с однокурсницей Галиной Антоновой — Прим. ред.) и внучка Сонечка — младше своей тети на два года. Нормально все. "
Рассказал Леонид Аркадьевич и о том, как сложилась судьба его детей.
"Варе 20 лет, она учится на четвертом курсе МГИМО. Увлекается конным спортом. Давно съехала от нас — абсолютно независимая девушка. Варвара — серьезная и умная. А Артему 45 лет, работает на телевидении. Сын — спокойный человек. Точно в маму — не в меня", — признался Якубович.
Он объяснил, что отличается взрывным характером. Возможно, поэтому дочь и предпочла жить отдельно.
"Могу мгновенно вспылить, — признался телеведущий. — Не выношу предательства, непрофессионалов с холодными жабьими глазами, которые лезут командовать. Не люблю, когда измываются над слабыми. Впрочем, на мои крики уже давно никто не обращает внимания, зная, что они закончатся через пять секунд".
Якубович уверяет, что отец он совсем не строгий и многое позволяет своим наследникам..
"Артема толком воспитать не сумел, а с дочкой данный процесс вообще сошел на нет. Над ней, как и над внучкой Сонечкой, витает огромная любовь. Все они вьют из меня веревки и с этим ничего не поделать. Радуют, что ничего особенного не требуют", — цитирует рулевого "Поля чудес" журнал StarHit.
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