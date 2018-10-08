Тернер обвинила супруга в сексуальном насилии

Тина Тернер рассказала об унизительной брачной ночи

Музыканты поженились в мексиканской Тихуане в 1962 году.

«Люди даже не представляют, что это был за мужчина — мужчина, который везет свою жену на живое порнографическое секс-шоу прямо после свадьбы. И я сидела там, в этом грязном заведении, следя за Айком уголком глаза, и изумлялась: "Ему что, правда это нравится? Как он может?"» — вспомнила певица.

«Это было уродливо. Артист-мужчина выглядел непривлекательно, и, кажется, был импотентом, а девушка… скажем так, то, что они демонстрировали, было больше имело отношение к гинекологии, нежели к эротике. Я чувствовала себя унизительно на протяжении всего шоу, была готова заплакать, но выхода не было. Мы не могли уйти, пока Айк так не решил, а он веселился вовсю», — отметила Тернер.

Артистка отметила, что пережила многочисленные случаи насилия со стороны Тернера, в том числе сексуального. Пара развелась в 1978 году.

78-летняя Тина Тернер — обладательница восьми премий «Грэмми», которую прозвали «Королевой рок-н-ролла». Айк Тернер — ритм-н-блюзовый музыкант, который стоял у истоков рок-н-ролла. Он умер в 2007 году в возрасте 76 лет.