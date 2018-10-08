«Я не прячусь»: новый муж Максаковой прервал молчание

Оперная дива Мария Максакова разыскивает своего новоиспеченного мужа Далхата Халаева. Певица требует вернуть 100 миллионов рублей от продажи квартиры. Редакторы программы "На самом деле" Первого канала смогли связаться с супругом звезды.

На съемочной площадке передачи появился земляк Халаева — журналист Никита Маевский. Он рассказал, что новый муж Марии родом из Нальчика . Живет в обычном панельном доме в центре города.

"Отец Далхата умер два года назад. Он много лет отдал спорту — он борец или самбист. Он возглавлял общество «Динамо», был полковником милиции. Мать сейчас преподает в медицинском колледже”, — сообщил Маевский присутствующим.

В студию приехал дядя Далхата — Локман Халаев. Пожилой мужчина не верит в женитьбу племянника, ведь он старший мужчина в семье, без его благословения тот никогда бы не женился.

По словам Халаева-старшего, родственник никогда не был связан с чем-то незаконным. Учился в Суворовском училище в Новочеркасске, потом окончил военно-юридическую академию города Орджоникидзе, после этого работал в правоохранительных органах , далее стал юридическим консультантом Марии Максаковой.

“Я не вижу в его действиях никакого криминала. В чем криминал? Юристы пусть скажет свое заключение. Если в дарственной не были оговорены какие-то детали, а просто была она дарственная — это его собственность”, — прокомментировал Локман шумиху вокруг продажи квартиры оперной дивы.

Редакторам программы удалось связаться с Далхатом по телефону, супруг оперной дивы впервые с начала скандала нарушил молчание. Фрагмент беседы продемонстрировали прямо в студии.

“Я тебе объясняю, я не хочу с тобой разговаривать. Если будет такая необходимость, я увижусь. Я тебе сказал, чтобы больше с твоей стороны таких не было выходок. Меня ловить не надо! Я не прячусь, чтобы меня ловить”, — сообщил Халаев редактору и бросил трубку.

Напомним, что недавно стало известно, что 12 июля 2018 года Мария Максакова стала женой некого Далхата Халаева. Счастливая невеста во время медового месяца сделала любимому щедрый подарок — апартаменты в центре Москвы площадью 260 квадратных метров. Вскоре Мария пожалела о содеянном. Мужчина продал квартиру, даже не спросив совета у жены. Оперная дива обиделась и подала на любимого в суд. Теперь она требует признать недействительной сделку купли-продажи апартаментов, которые, как выяснилось, расположены на Краснопресненской набережной.