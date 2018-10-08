Айза Анохина разозлила фанатов

Российский дизайнер Айза Анохина поделилась с поклонниками списком из 100 вещей, которые собирается выполнить за жизнь.

Например, она мечтает уснуть под звездами, пробежать марафон, посадить дерево, и это только малая часть её желаний.

«Впереди столько всего интересного. Нужно жить ярко и с эмоциями», — комментирует Айза в микроблоге.

Она также отметила, что средняя продолжительно жизни увеличилась до 72 лет, поэтому девушка планирует жить минимум до 90 лет.

Однако многие подписчики Айзы увидели в посте социальную рекламу, которая им не понравилась. Читатели с яростью доказывали, что средняя продолжительность жизни не увеличивается, а наоборот, уменьшается, и это лишь отписки со стороны правительства. Поклонники также отметили, что после такой публикации разочаровались в Айзе.