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Айза Анохина разозлила фанатов
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Айза Анохина разозлила фанатов 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Instagram
Российский дизайнер Айза Анохина поделилась с поклонниками списком из 100 вещей, которые собирается выполнить за жизнь.
Например, она мечтает уснуть под звездами, пробежать марафон, посадить дерево, и это только малая часть её желаний.
«Впереди столько всего интересного. Нужно жить ярко и с эмоциями», — комментирует Айза в микроблоге.
Она также отметила, что средняя продолжительно жизни увеличилась до 72 лет, поэтому девушка планирует жить минимум до 90 лет.
Однако многие подписчики Айзы увидели в посте социальную рекламу, которая им не понравилась. Читатели с яростью доказывали, что средняя продолжительность жизни не увеличивается, а наоборот, уменьшается, и это лишь отписки со стороны правительства. Поклонники также отметили, что после такой публикации разочаровались в Айзе.
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