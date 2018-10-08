Максиму Галкину приписали роман с известной телеведущей

Максим Галкин уже долгие годы счастлив с Аллой Пугачевой . Несмотря на разницу в возрасте, у пары полная идиллия в отношениях. Максим и Алла воспитывают двоих замечательных детей, а в этом году влюбленные решили обвенчаться.

За все это время вокруг семьи ходило много слухов и не раз предрекали паре расставание. На этот раз в некоторых СМИ появилась информация о том, что у Галкина уже около года роман с известной телеведущей Юлией Барановской.

Анонимный источник сообщил о том, что в последнее время юморист все реже появляется дома и много времени проводит с Юлией. При этом пара тщательно скрывает свои отношения. Источники сообщают, что недавно влюбленные вместе покинули церемонию ТЭФИ, сообщает VladTime.

Комментировать подобные слухи Максим отказался и едва не нагрубил представителю прессы. Скорее всего, Галкин устал от подобных сплетен в Сети. Поклонники же активно обсуждают личную жизнь юмориста и гадают, действительно ли Максим увлекся телеведущей, но большинство подписчиков не верят в то, что юморист может изменять законной супруге.