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Шнуров удалил все публикации в Instagram
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Сергей Шнуров удалил все публикации в Instagram 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров удалил все публикации в своем аккаунте в социальной сети Instagram.
"shnurovs — 0 публикаций", — написано на странице музыканта.
Ранее музыкант активно использовал Instagram для общения с поклонниками. Именно там Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное футболисту Игорю Акинфееву, сообщил о разводе с женой и записи сингла "Всякое" на свой день рождения, вызвал на баттл телеведущего Владимира Познера.
В пресс-службе "Ленинграда" от комментариев отказались.
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