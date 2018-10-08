Вокруг замка Пугачевой и Галкина бродят дикие звери

На улицах подмосковной деревни Грязь, где расположен особняк певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина , появились пума и питон. Об этом сообщает НТВ.

Дикая кошка забрела на участок одного домов всего в двух километрах от замка Пугачевой, напала на собаку, а затем начала охотиться на людей. Местные жители вызвали спасателей, и те поймали пуму.

Питона несколько раз замечали «спокойно ползущим» по деревне.

По данным НТВ, у местных жители возникали подозрения, что дикие животные принадлежат Пугачевой, так как на ста сотках, прилегающих к ее замку, можно построить целый зоопарк.