Вокруг замка Пугачевой и Галкина бродят дикие звери 

На улицах подмосковной деревни Грязь, где расположен особняк певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина, появились пума и питон. Об этом сообщает НТВ.
Дикая кошка забрела на участок одного домов всего в двух километрах от замка Пугачевой, напала на собаку, а затем начала охотиться на людей. Местные жители вызвали спасателей, и те поймали пуму.
Питона несколько раз замечали «спокойно ползущим» по деревне.
По данным НТВ, у местных жители возникали подозрения, что дикие животные принадлежат Пугачевой, так как на ста сотках, прилегающих к ее замку, можно построить целый зоопарк.
Однако позже выяснилось, что пума сбежала из другого дома. НТВ отмечает, что в одном из особняков за высоким двухметровым забором держат бенгальских котов, которые постоянно сбегают. Жители Грязи решили провести собрание и поставить вопрос о запрете на хищников в деревенских домах.