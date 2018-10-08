Шепелев отреагировал на слухи о госпитализации

Шепелеву понадобилась реабилитация после скандала с Малаховым

После громкого скандала с Андреем Малаховым телеведущий Дмитрий Шепелев предпочел уделить время отдыху. Он рассказал поклонникам, как проводит время после тревожного события.

Телеведущий Дмитрий Шепелев болезненно отреагировал на слухи о своей госпитализации в неврологическое отделение. Из-за этого знаменитость даже раскритиковала коллегу по цеху Андрея Малахова за то, что тот якобы распространял непроверенную информацию.

Шепелев в резкой форме опроверг слухи о прохождении медицинского обследования. Особенно жестко ведущий высказался в адрес издания, принадлежащего Малахову.

Недавно телеведущий разместил в своем Instagram снимок, на котором он запечатлен в располагающей к отдыху обстановке. На опубликованном фото Шепелев потягивает напиток на фоне лесного пейзажа.

"Барин на отдыхе", — подписал свой снимок шоумен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 7 Окт 2018 в 8:45 PDT Подписчики отметили, что их кумир ведет себя очень нескромно. Однако они отметили, что Шепелев может себе позволить расслабиться после непростого периода в карьере.

Ранее Дмитрий Шепелев прокомментировал новости о своей госпитализации. Телеведущий назвал их враньем.

"Фейк-ньюс во всей красе и силе", — коротко заявил Дмитрий, обвиняя коллег-журналистов в непрофессионализме.

Опровержение информации о госпитализации он разместил в Instagram. Прикрепив к посту скрин газетной заметки о произошедшем.

Более подробный комментарий о здоровье Шепелева пока не поступал. Однако судя по активности шоумена в соцсети, ему действительно сейчас не до болезни.