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Шепелев отреагировал на слухи о госпитализации
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Шепелеву понадобилась реабилитация после скандала с Малаховым 

Дни.ру 1 час назад
Фото: @dmitryshepelev
После громкого скандала с Андреем Малаховым телеведущий Дмитрий Шепелев предпочел уделить время отдыху. Он рассказал поклонникам, как проводит время после тревожного события.
Телеведущий Дмитрий Шепелев болезненно отреагировал на слухи о своей госпитализации в неврологическое отделение. Из-за этого знаменитость даже раскритиковала коллегу по цеху Андрея Малахова за то, что тот якобы распространял непроверенную информацию.
Шепелев в резкой форме опроверг слухи о прохождении медицинского обследования. Особенно жестко ведущий высказался в адрес издания, принадлежащего Малахову.
Недавно телеведущий разместил в своем Instagram снимок, на котором он запечатлен в располагающей к отдыху обстановке. На опубликованном фото Шепелев потягивает напиток на фоне лесного пейзажа.
"Барин на отдыхе", — подписал свой снимок шоумен.
Подписчики отметили, что их кумир ведет себя очень нескромно. Однако они отметили, что Шепелев может себе позволить расслабиться после непростого периода в карьере.
Ранее Дмитрий Шепелев прокомментировал новости о своей госпитализации. Телеведущий назвал их враньем.
"Фейк-ньюс во всей красе и силе", — коротко заявил Дмитрий, обвиняя коллег-журналистов в непрофессионализме.
Опровержение информации о госпитализации он разместил в Instagram. Прикрепив к посту скрин газетной заметки о произошедшем.
Более подробный комментарий о здоровье Шепелева пока не поступал. Однако судя по активности шоумена в соцсети, ему действительно сейчас не до болезни.
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