Шуфутинский отказался от дома в США

Михаил Шуфутинский рассказал о том, что не хочет возвращаться в Соединенный Штаты. Исполнитель уехал из США еще в 1990 году.

Певец, в апреле 2018 года отметивший 70-летие, в начале 80-х вместе с семьей покинул родину и перебрался на жить в США. На чужбине музыкант проработал около десяти лет.

Затем некоторое время Шуфутинский жил на две страны. Так получилось потому, что один из его сыновей выбрал Россию , а другой остался в Америке. Недавно на одном из телешоу артист отметил, что продает свой дом в США. Некоторые посчитали, что певец окончательно возвращается на родину.

На это Михаил Шуфутинский заявил, что живет в Москве с 1990 года.

"Я в 90-м году уехал из Америки. У меня там нет никакого имущества… Там был еще один дом… Я там жить не хочу. Я туда не приезжаю никогда. Дом там бездействует", — цитирует певца сайт "Комсомольская правда".

Напомним, Михаил Шуфутинский женился в 23 года на возлюбленной Маргарите. Его супруга ушла из жизни в 2015 году. Музыкант заявил, что больше жениться не собирается.

Отметим, в СМИ давно ходят слухи о романе артиста и танцовщицы из его балета Светланы Уразовой. Женщина младше короля шансона почти на 30 лет, всюду сопровождает Шуфутинского. Говорят, что Уразова стала для Шуфутинского человеком, который смог вытащить его из затяжной депрессии и вместе с тем помогла обрести любовь.