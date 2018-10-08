Хлебникова не попала на похороны мужа

Хлебникова не пришла на похороны мужа

Певица Марина Хлебникова не смогла посетить похороны своего мужа Антона Логинова из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на подругу артистки.

Собеседница издания отметила, что после смерти супруга Хлебникова столкнулась с «нервными и физическими осложнениями» старых болезней.

«Ей очень плохо», — подчеркнула подруга певицы.

О смерти Логинова, с которым Хлебникова жила в незарегистрированном браке, стало известно на прошлой неделе. Певица нашла его тело в московской квартире и обратилась в полицию. Позже артистка попала в больницу.

В компьютере Логинова нашли предсмертную записку. В ней он попросил никого не винить в его смерти и написал, что Хлебникова была его единственной любовью. Логинов завещал кремировать его тело.

На сайте Хлебниковой сказано, что Антон Логинов — бас-гитарист певицы, который также занимался продюсированием и записью ее песен, «главный член экипажа, без которого не было бы бренда „Марина Хлебникова“.