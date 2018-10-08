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Хлебникова не попала на похороны мужа
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Хлебникова не пришла на похороны мужа 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Певица Марина Хлебникова не смогла посетить похороны своего мужа Антона Логинова из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на подругу артистки.
Собеседница издания отметила, что после смерти супруга Хлебникова столкнулась с «нервными и физическими осложнениями» старых болезней.
«Ей очень плохо», — подчеркнула подруга певицы.
О смерти Логинова, с которым Хлебникова жила в незарегистрированном браке, стало известно на прошлой неделе. Певица нашла его тело в московской квартире и обратилась в полицию. Позже артистка попала в больницу.
Марина Хлебникова нашла экс-мужа мертвым
В компьютере Логинова нашли предсмертную записку. В ней он попросил никого не винить в его смерти и написал, что Хлебникова была его единственной любовью. Логинов завещал кремировать его тело.
На сайте Хлебниковой сказано, что Антон Логинов — бас-гитарист певицы, который также занимался продюсированием и записью ее песен, «главный член экипажа, без которого не было бы бренда „Марина Хлебникова“.
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