Волочкова пришла к разбитому инсультом отцу

Анастасия Волочкова навестила разбитого инсультом отца

Балерина съездила к отцу в Питер и показала совместное фото. Анастасия Волочкова — одна из самых активных пользователей социальных сетей среди звезд. На ее личной страничке ежедневно появляются свежие публикации: танцовщица демонстрирует фирменные шпагаты, интерьеры богатого дома, зарисовки с репетиций. Нередко подвергается критике — за излишне откровенные кадры и наряды не по возрасту. Однако Анастасия демонстрирует публике и семейные кадры, которые взывают к чувствам и состраданию поклонников.

В первых числах октября Волочкова отправилась в Питер, где находится ее тяжелобольной отец. После перенесенного двойного инсульта правая половина тела мужчины парализована, а сам он прикован к инвалидной коляске. Как вспоминает Анастасия, мама долгое время не рассказывала всю правду о произошедшем с главой семейства:

«Оказывается, его оставили одного в реанимации на кровати без «бортов». Он поднялся, сделал пару шагов, упал, ударился головой — и cлучился второй инсульт. Папа провел на больничной койке целый год. Потом было принято решение, что лучше ему восстанавливаться дома. Лена — женщина, с которой отец живет в последние годы, — оказалась удивительным человеком: не испугалась трудностей, не бросила любимого мужчину, ставшего инвалидом», — делилась балерина со «СтарХитом».

Семейную драму Волочкова не скрывает. И более того: делится совместными снимками с отцом, каждый раз рассказывая публике о силе характера родителя.

«Любимый папа Юрий Волочков — чемпион СССР по настольному теннису. Заслуженный тренер сборной России. Горько представить, что папа после инсульта, случившегося 10 лет назад, не говорит и не двигается…» — написала балерина, добавив, что многие черты характера — трудолюбие, упорство, выносливость — унаследовала от отца.

Поклонники оставили слова критики и поддержали ее, пожелав отцу здоровья и сил.