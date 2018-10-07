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Известного рэпера убили в самом центре города
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Известного рэпера убили в самом центре города 

Рамблер 1 час назад
35-летний рэпер Фрэнк Снайдер, которого многие знают под псевдонимом Hollywood Play, был убит в ночь на 7 октября в Нью-Йорке.
Как сообщает Life со ссылкой на New York Post, к клубу, возле которого стоял музыкант, подъехал темный автомобиль. Неизвестные открыли огонь из машины и после скрылись.
Снайдер был доставлен в одну из городских клиник, однако спасти мужчину врачам не удалось. В настоящее время изучаются все детали преступления.
Напомним, что 19 июня во Флориде на молодого рэп-артиста XXXTentacion было совершено разбойное нападение в момент, когда тот выезжал из мотосалона. После убийства из автомобиля артиста похитили сумку и скрылись в неизвестном направлении.
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