Билан «рискнул жизнью» ради женщины

Билан решился на рискованный поступок ради женщины

Российский певец Дима Билан сумел доказать, что он может рискнуть собственной безопасностью ради здоровья другого человека. Во время экстремального путешествия в Непале исполнитель принял участие в спасении девушки, попавшей в беду.

Билан опубликовал в своем Instagram фотографию, сопроводив ее своеобразным отчетом об экстримальном отдыхе. По словам певца, во время переправы через реку случился неприятный инцидент.

"Спустился 25 километров по бурной реке Тришули. <…> Два часа спуска! На одном из порогов англичанка выпала из лодки. Поймали!", — написал вокалист.

Билан добавил, что несмотря на то, что он насквозь промок, певец сохранил бодрость духа и остался доволен.

Стоит отметить, что рафтинг является весьма опасным занятием. При несоблюдении мер безопасности может произойти ЧП. В связи с этим подписчики выразили обеспокоенность чрезмерной смелостью кумира.

Ранее сообщалось, что Дима Билан уехал из России. В своей официальной страничке в социальной сети Instagram Билан опубликовал несколько фотографий и видео из этой горной страны. Артист объявил, что обязательно посетит лекцию Далай Ламы, а затем отправится в Непал.