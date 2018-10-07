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Билан «рискнул жизнью» ради женщины
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Билан решился на рискованный поступок ради женщины 

Дни.ру 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Российский певец Дима Билан сумел доказать, что он может рискнуть собственной безопасностью ради здоровья другого человека. Во время экстремального путешествия в Непале исполнитель принял участие в спасении девушки, попавшей в беду.
Билан опубликовал в своем Instagram фотографию, сопроводив ее своеобразным отчетом об экстримальном отдыхе. По словам певца, во время переправы через реку случился неприятный инцидент.
"Спустился 25 километров по бурной реке Тришули. <…> Два часа спуска! На одном из порогов англичанка выпала из лодки. Поймали!", — написал вокалист.
Билан добавил, что несмотря на то, что он насквозь промок, певец сохранил бодрость духа и остался доволен.
Стоит отметить, что рафтинг является весьма опасным занятием. При несоблюдении мер безопасности может произойти ЧП. В связи с этим подписчики выразили обеспокоенность чрезмерной смелостью кумира.
Ранее сообщалось, что Дима Билан уехал из России. В своей официальной страничке в социальной сети Instagram Билан опубликовал несколько фотографий и видео из этой горной страны. Артист объявил, что обязательно посетит лекцию Далай Ламы, а затем отправится в Непал.
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